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Новый год по эвенкийскому календарю встретят на острове Юность в Иркутске

20 мая 2019

25 мая 2019 года на одной из самых красочных площадок Иркутска – острове Юность – пройдет необычный для горожан и гостей города праздник – встреча Нового года «Икэнипкэ» по эвенкийскому календарю. Участники мероприятия смогут прокатиться на живом олене, запечатлеть себя в эвенкийском костюме на фоне чума, рядом с медведем, сделать мини-портреты.

<p>Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области</p>

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

«Икэнипкэ» – это старинный праздник, который знаменовался пробуждением природы, первым кукованием кукушки, рождением оленят. На него съезжались из всех стойбищ оленеводы, охотники, мастерицы, а молодые северяне приглядывали себе невест. И в этот раз вместе соберутся северяне, чтобы пообщаться, узнать новости, представить свою самобытную культуру, северную кухню, уникальные изделия из кожи, меха, бисера, состязаться в силе и ловкости.Время проведения: 13.00 – 18.00 (площадка Ракушка)В программе:

  • обряд очищения «Чичипкан»;
  • самобытные народные песни;
  • эвенкийский хоровод «Ёхорьё»;
  • выставка-ярмарка изделий народного творчества;
  • «Северное многоборье» (метание маута, прыжки через нарты, перетягивание палки и др.);
  • фотовыставка коренных малочисленных народов Севера;
  • презентация эвенкийской кухни;
  • мастер-классы «Резьба по кости», «Эвенкийские писаницы», «Бисероплетение»
  • чеканка памятных монет «Икэнипкэ»;
  • работа фотозоны 

Организаторы: 

Иркутская городская общественная организация «Этнокультурный центр народов Севера»;
Иркутская региональная ОООО «Ассамблея народов России»;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»


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