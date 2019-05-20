Новый год по эвенкийскому календарю встретят на острове Юность в Иркутске

25 мая 2019 года на одной из самых красочных площадок Иркутска – острове Юность – пройдет необычный для горожан и гостей города праздник – встреча Нового года «Икэнипкэ» по эвенкийскому календарю. Участники мероприятия смогут прокатиться на живом олене, запечатлеть себя в эвенкийском костюме на фоне чума, рядом с медведем, сделать мини-портреты.
«Икэнипкэ» – это старинный праздник, который знаменовался пробуждением природы, первым кукованием кукушки, рождением оленят. На него съезжались из всех стойбищ оленеводы, охотники, мастерицы, а молодые северяне приглядывали себе невест. И в этот раз вместе соберутся северяне, чтобы пообщаться, узнать новости, представить свою самобытную культуру, северную кухню, уникальные изделия из кожи, меха, бисера, состязаться в силе и ловкости.Время проведения: 13.00 – 18.00 (площадка Ракушка)В программе:
- обряд очищения «Чичипкан»;
- самобытные народные песни;
- эвенкийский хоровод «Ёхорьё»;
- выставка-ярмарка изделий народного творчества;
- «Северное многоборье» (метание маута, прыжки через нарты, перетягивание палки и др.);
- фотовыставка коренных малочисленных народов Севера;
- презентация эвенкийской кухни;
- мастер-классы «Резьба по кости», «Эвенкийские писаницы», «Бисероплетение»
- чеканка памятных монет «Икэнипкэ»;
- работа фотозоны
Организаторы:
Иркутская городская общественная организация «Этнокультурный центр народов Севера»;
Иркутская региональная ОООО «Ассамблея народов России»;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»