В ИГУ решили сохранить скидки на обучение в 2019/2020 учебном году

Скидки на обучение не уменьшатся, университет сохранит их на уровне прошлых лет – такое решение принял Ученый совет ИГУ на прошедшем в середине мае заседании. Таким образом, обучение в вузе в 2019-2020 учебном году по некоторым направлениям обойдется студентам меньше на целых 45 %. Впервые скидки на обучение в ИГУ начали действовать в 2015 году, сообщает пресс-служба вуза. Фото: isu.ru

– Университет заинтересован в успешных студентах, ведь тяга к знаниям ведет к более глубокому освоению специальности, что, в свою очередь, поднимает конкурентоспособность выпускника и дает ему хороший задел для построения своей жизненной траектории. Одним из рычагов или, точнее, методов достижения этой цели является введенная в ИГУ система мотивирующих скидок как для нынешних студентов, так и для тех, кто планирует поступить. Могу сказать, что из-за высокой конкуренции и недостаточных для прохождения баллов ЕГЭ зачастую на бюджет не проходят многие способные абитуриенты. Для них существующая система скидок дает великолепный шанс все же получить современное классическое образование в Иркутском государственном университете, – сказал ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Также Ученый совет сохранил скидки для иностранных студентов, введенные в 2018 году. Их действие распространяется на тех, кто поступает после окончания подготовительного факультета и курса «Русский язык как иностранный» в ИГУ, уже обучающиеся (начиная с 1-го курса) – по итогам промежуточных аттестаций, а также поступающие в магистратуру или аспирантуру после окончания программ бакалавриата ИГУ.

Для поступающих по направлениям бакалавриата скидка по результатам ЕГЭ устанавливается на весь период обучения. Условие одно – успешная сдача экзаменационной сессии в установленные сроки в соответствии с учебным планом.