Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

«Байкалкредобанк» (ПАО) сообщает, что c 24 мая 2019г. информация о курсах иностранных валют будет размещаться внутри помещения банка.

Сделано это в соответствии с Указанием Банка России от 22.02.2019 N 5076-У.

Напомним, что Банк России разработал документ, запрещающий коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют. Аналогичные требования предлагается распространить и на остальные носители курсовой информации — щиты, стенды, перетяжки и так далее.