Новости

Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

23 мая 2019

«Байкалкредобанк» (ПАО) сообщает, что c 24 мая 2019г.  информация о курсах иностранных валют будет размещаться внутри помещения банка.

Сделано это в соответствии с Указанием Банка России от 22.02.2019 N 5076-У. 

Напомним, что Банк России разработал документ, запрещающий коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют. Аналогичные требования предлагается распространить и на остальные носители курсовой информации — щиты, стенды, перетяжки и так далее.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
«Все сливки достаются первым». Мария Куликова о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Денис Гук пригласил иркутян на SBERTALKS, находясь в Риме
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании