«Зимняя олимпиада на Байкале? Почему бы и нет?». Лучшие идеи Sbertalks 4.0 будут включены в «мастер-план»

Comedy Club на Байкале, Монтсеррат Кабалье в Аршане, пиар-туры для travel-блогеров, ледяные юрты и дрейфующий аквапарк… Больше сотни идей предложили предприниматели, участники Sbertalks 4.0, отвечая на вопрос «Что мы можем сделать, чтобы развить туризм в регионе?»

Больше чем развлечение

В программе Sbertalks, помимо выступлений бизнесменов и федеральных экспертов, есть мероприятие, которое эмоционально встряхивает и заряжает участников – деловая игра. Совершенно чужие люди, собравшиеся за столиками в случайном порядке, уже через четверть часа становятся сплоченными командами. Организаторы Sbertalks 4.0 изменили формат игры и вместо полюбившегося многим бизнес-квиза провели WorkShop.

Бизнес-игра – это нечто большее, чем развлечение. Предприниматели, отвечая на вопрос ведущей WorkShop Анны Козулевой, члена российской Ассоциации Фасилитаторов и разработчика игровых решений, зачастую не просто генерировали идеи, а озвучивали то, что интересует лично их, во что они сами готовы инвестировать.

«Я увлекаюсь бегом по пересеченной местности и знаю, что бегуны – это те люди, которые готовы ехать за тысячи километров ради пульса, «заскакивающего за 180». Мы могли бы проводить международные гонки на берегу Байкала или в Аршане, и к нам бы такие люди приехали, я точно знаю!», – заявил представитель одной из команд.

Команда под номером 13 предложила организовать мастер-класс для туристов «Как выжить в минус 50» – для любителей экстрима, а также презентовала идею, которая частично уже реализуется: производство ремесленных сувениров за стеклом. «Это может быть гончарное производство, кузнечное, вышивка. Чтобы туристы могли и посмотреть, и попробовать сделать сами, и купить», – пояснили представители группы.

Полетит не все

Идеи, которые сгенерировали двадцать команд за пятнадцать минут, во время презентации не должны были повторяться. Поэтому участники игры предлагали реализовать не только банальные проекты, вроде установки туалетов, но и фантастические, такие как создание скоростного подвесного транспорта в устье Ангары, аэроэкспресс по периметру Байкала или плавающий стадион с прозрачным дном.

Были и неожиданные предложения, например, организовать на базе бывшей исправительной колонии зону с целью погружения туристов в особенности жизни заключенных.

По отзывам участников, WorkShop удался: он не только предоставил начинающим бизнесменам возможность выступить перед деловым сообществом Иркутска, но помог увидеть, сколько людей поддерживает их идеи, а чуть позже – услышать мнение экспертов, которые подскажут, с каких шагов стоит начать реализацию, или выразят сомнения в том, что проект может быть успешно реализован, как это случилось с идеей создания крематория в Иркутске. «Уже раз пять за последние несколько лет поднимали эту тему. У проекта нулевая рентабельность, все упирается в менталитет, – сказал представитель одного из институтов господдержки. – В том виде, как есть сейчас, эта идея не полетит! Нужно дорабатывать ее или искать другую».

Что будем продавать?

Предложения, получившие максимальное количество голосов участников Sbertalks прокомментировала Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк.

«Как экономист могу сказать, что идея создания «130 квартала» в городе Байкальске реалистична, – отметила она. – Более того, такой проект может претендовать на господдержку, поскольку Байкальск – моногород, к тому же находящийся в особой экономической зоне. Производство ремесленных сувениров за стеклом – очень распространенная бизнес-идея, не требующая существенных вложений, и при этом решающая социальные задачи. Наши коллеги из институтов господдержки могут включить такой проект в конкурс на получение грантов. Идея событийного этно- и экотуризма помогает сохранять и поддерживать культурные коды территории, и тоже несет социальную нагрузку. Но на мой взгляд, здесь необходима детализация с точки зрения монетизации самого продукта. Что конкретно мы будем продавать? А в целом, востребованность есть, многие туристы, которые к нам едут, едут в том числе за такими ощущениями».

Можно реализовать частями

Победителем деловой игры WorkShop стал проект создания агрегатора «Единый информационный портал для туристов Иркутской области». Байкальский банк премировал команду-лидера игры сертификатом на бесплатное обучение по программе «Деловая среда». «Информационный портал – это классическая, лежащая на поверхности бизнес-идея, озвученная в том или ином виде многими командами, – отметила Наталья Волощенко. – У проекта есть масса вариаций: от создания единого информационного портала и мобильного приложения до обустройства физических информационных центров. В такую емкую бизнес-идею могут вложиться несколько инвесторов».

Второе место заняла команда, предложившая провести зимнюю олимпиаду на Байкале. «На мой взгляд, это достаточно капиталоемкий бизнес-проект, для него потребуются гостиницы, трассы, развлечения и прочее, – сказала Наталья Волощенко, – но реализовать его можно и небольшими частями».

Третье место по числу голосов заняла команда, которая предложила организовать детские лагеря отдыха, ориентированные в том числе на детей из других стран. «У нас уже есть небольшие бизнесы, подобные этому, – отметила Наталья Волощенко. – Например, образовательный лагерь в Большом Голоустном. Он востребован. И мы видим, что эта ниша далеко не заполнена. Здесь есть возможности и есть отработанная бизнес-модель, это очень жизнеспособный проект».

Соединяя точки

Подводя итоги Sbertalks 4.0, Наталья Волощенко отметила, что значительная часть предложенных на мероприятии проектов будет рекомендована к включению в «мастер-план», который Байкальский банк Сбербанка разрабатывает совместно с Правительством области.

«Однажды Стив Джобс, выступая перед выпускниками Стэнфорда сказал: «Мы не можем соединить точки, смотря вперед. Мы можем сделать это только оглядываясь в прошлое». Sbertalks, состоявшийся в Иркутске 23 мая – событие, которое неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Иркутской области, – уверена Наталья Волощенко. – Через несколько лет, в некой точке Б мы увидим на нашей территории следы озвученных сегодня идей».