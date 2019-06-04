Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»

Новая культура инвестирования – какая она? Об этом участники иркутской конференции БКС узнают от Франца Хепа, управляющего директора по развитию структурных продуктов. Эксперт поделился с порталом SIA.RU, куда следует инвестировать в период «турбулентности», и подробнее рассказал, что ждёт иркутян 6 июня.

О новой волне кризиса, которая может накрыть мировую экономику уже скоро, аналитики говорят все чаще и чаще. Стоит ли разделять их беспокойство?

По мнению аналитиков, сейчас основные риски сводятся к ожиданию рецессии в США. На сегодняшний день Центробанки мира напечатали слишком много денег, и сворачивание балансов приведет к падению стоимости активов. К тому же, уровень корпоративного долга сильно вырос с 2008 года и находится на максимальных значениях, а повышение ставки ФРС приведет к снижению прибылей компаний. Другим фактором риска остается эскалация торговых войн, которая приведет к замедлению мировой экономики.

Есть ли универсальные инвестиционные инструменты, которые позволяют переждать шторм в тихой гавани?

Наши аналитики рекомендуют в период турбулентности ставить на качественные ИТ и сервисные компании, а также медицину, производство лекарственных препаратов и сектор электронной торговли.

О чем чаще всего вас спрашивают инвесторы в последнее время? О чем вы планируете рассказывать в Иркутске?

Всегда спрашивают, как правильно сформировать инвестиционный портфель. По моему опыту, основной принцип успешного инвестирования – правильное распределение накоплений, исходя из классов активов. Затем – выбор отдельных инвестиционных идей.

Но самым первым шагом должно быть осознание уровня принимаемого риска. Другие частые вопросы – идеальный состав портфеля, курс рубля, стоимость нефти и возможность кризиса.

Также часто спрашивают о новых инструментах для инвестирования. К ним я отношу структурные продукты, о которых планирую рассказать иркутским инвесторам. За 2018 год более 99% всех наших сделок со структурными продуктами были закрыты в плюсе. Мне кажется, цифры говорят сами за себя.

Почему вы считаете, что иркутским инвесторам стоит прийти на конференцию 6 июня? Назовите, пожалуйста, три причины, почему это важно.

Во-первых, вы можете бесплатно получить ценную информацию о рыночных тенденциях и прогнозах от опытных финансистов. Во-вторых, вы узнаете о том, какие финансовые решения и инструменты актуальны в настоящее время. В-третьих, сможете задать специалистам интересующие вопросы, связанные с личными финансами и инвестициями.

А вообще мой совет – не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку.

Справка:

Конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» состоится в Иркутске 6 июня в конференц-зале отеля «Marriott Courtyard Irkutsk City Center». Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

Регистрация на мероприятие уже открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/?refid=10939

Конференция начнется в 19:00 по местному времени (14:00 МСК) и будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на сайте https://bcspremier.ru/ и на иркутском деловом портале http://sia.ru/. Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.