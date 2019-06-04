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Университет бизнеса УРАЛСИБ поведет вебинар для участников ВЭД «Код товарной номенклатуры и происхождение товаров»

4 июня 2019

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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном открытом вебинаре для участников ВЭД «Код товарной номенклатуры и происхождение товаров», который состоится в пятницу, 7 июня 2019 года. Начало в 15:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна.

Вебинар будет полезен компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

На открытом онлайн-семинаре разберем тему классификационного кода товара в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Также рассмотрим процедуру классификации товаров и правовые основы определения страны происхождения товаров. Вы сможете узнать о судебных делах по классификации товаров и о практике по определению страны происхождения товаров.

Вебинар проведет Дмитрий Полевой, управляющий партнер юридического агентства «Априори-ДВ».


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