Почему Банк России потерпел убытки, но остался с деньгами

Банк России уже второй год подряд терпит убытки. С учетом доходов, полученных ЦБ от участия в капитале коммерческих банков, убыток регулятора в 2018 году составил 300 млрд рублей. Максим Марков, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова разбирается, в чем причина сокращения прибыли Центробанка.

Факторы убыточности

Среди основных причин отрицательного результата можно отметить рост процентных расходов (со 136 млрд рублей в 2017 году до 354,1 млрд рублей в 2018-м) и увеличение расходов по операциям с ценными бумагами (с 52,5 млрд рублей в 2017 году до 130,1 млрд рублей в 2018-м). Важнейшим фактором убыточности является предоставление средств Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС): 313 млрд рублей в 2017 году и 320 млрд — в 2018-м. Эти средства идут на санацию проблемных банков.

Значительные расходы регулятора связаны с вложениями в строительство финансовой инфраструктуры. К ним относятся затраты на цифровую идентификацию клиентов, национальную платежную систему в части развития системы «Мир» и Системы быстрых платежей.

Получение прибыли не является целью Банка России, его деятельность направлена:

на защиту и обеспечение устойчивости рубля;

развитие и укрепление российской банковской системы;

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;

развитие отечественного финансового рынка;

обеспечение стабильности финансового рынка России.

Нужны условия

Тем не менее функционирование Центробанка должно быть окупаемым, ведь свои расходы он осуществляет за счет получаемых доходов. В этой связи факт резкого снижения чистого процентного дохода говорит о серьезном профиците ликвидности в банковской системе, когда коммерческие банки, не имея вариантов размещения свободных денежных средств в реальном секторе экономики, предпочитают их хранить на депозитах в ЦБ или покупать его облигации.

Процентные доходы регулятора в 2018 году — 361,7 млрд рублей — пока еще превышали процентные расходы, которые составили 354,1 млрд рублей. Однако рост доходов за год составил 28,2%, в то время как расходы увеличились на 160,2%.

Для изменения ситуации необходимо создавать условия, при которых банки будут заинтересованы в кредитовании реального сектора экономики. При этом если бы Банк России учитывал в своем финансовом результате доходы от положительных курсовых разниц по иностранной валюте и драгоценным металлам, то в 2018 году его прибыль составила бы около 3 трлн рублей.