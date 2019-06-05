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Банк «Союз» проводит акцию «Выгодный полис» для корпоративных клиентов

5 июня 2019

Банк «Союз» проводит специальную акцию «Выгодный полис»  по расчетно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов. 

Для всех новых клиентов – юридических лиц, имеющих действующий страховой полис (договор страхования) СПАО «Ингосстрах», банк осуществляет  расчетно-кассовое обслуживание по тарифам  размере 50%  от действующих тарифов* в течение года с даты открытия первого расчетного счета. Период проведения акции - с 3 июня  2019 года по 2 июня 2020 года.

В акции могут принять участие клиенты, открывающие первый расчетный счет в банке и имеющие действующий страховой полис СПАО «Ингосстрах», в соответствии с которым клиент является страхователем и (или) выгодоприобретателем. По заявлению клиента обслуживание на условиях акции может быть распространено на группу связанных с этим клиентом других клиентов, если каждый из них не имел расчетных счетов в банке «Союз».

Чтобы стать участником акции «Выгодный полис», необходимо  при открытии первого расчетного счета в банке: 

  • Предъявить заверенную клиентом копию действующего страхового полиса (договора страхования) СПАО «Ингосстрах»;
  • Заполнить заявление о присоединении к акции;
  • Заполнить заявление о распространении обслуживания на условии акции на группу связанных лиц (при необходимости).

Срок обслуживания на условиях акции – один календарный год с даты открытия первого расчетного счета.

Список офисов, обслуживающих корпоративных клиентов. 

Действующие тарифы

* За исключением тарифов на отдельные операции по переводу денежных средств на счета физических лиц и снятию наличных денежных средств.


/ СИА /
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