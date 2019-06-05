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Резидент ТОСЭР в Усолье-Сибирском запустил производство

5 июня 2019

Резидент территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» ООО «Лайм» осуществил запуск производства древесных топливных пеллет. На предприятие трудоустроено 22 жителя города Усолье-Сибирское. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на минэкономразвития региона.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

Установленная производственная линия позволяет выпускать до 40 тонн древесных топливных пеллет в день. В качестве сырья предприятие использует отходы собственной деревообрабатывающей производственно-хозяйственной деятельности.Готовую продукцию планируется поставлять местным потребителям и экспортировать в страны Европы.Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям. В настоящее время в ТОСЭР зарегистрировано 17 резидентов (в том числе  в ТОСЭР «Усолье-Сибирское» – 14 резидентов, в ТОСЭР «Саянск» – 3 резидента, в ТОСЭР «Черемхово» – 1 резидент), которые создали более 300 новых рабочих места. 

Справка
Резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:
- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;
- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;
- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;
- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;
- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).

/ СИА /
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