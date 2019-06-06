Половина предпринимателей России выбирает бизнес-карты Сбербанка

Количество активных бизнес-карт Сбербанка превысило 650 тысяч. Практически каждый второй российский предприниматель (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) использует бизнес-карты Сбербанка.

Бизнес-карты привязаны к расчетному счету предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. Закономерно, что предприниматели все чаще используют бизнес-карту для безналичных расчетов, а не для снятия наличных, как это было еще несколько лет назад. Второй год подряд банк удваивает долю безналичных операций, которая сейчас составляет почти 30%. Оплачивать любые расходы с бизнес-картой можно круглосуточно, независимо от графика работы бухгалтерии.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Спрос на бизнес-карты неуклонно растет, ведь этот инструмент позволяет юридическим лицам и предпринимателям не платить комиссию за платежные поручения, оплачивая закупки для бизнеса напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. Это экономит не только деньги, но и время предпринимателя, избавляя от рутины и помогая сосредоточиться на главном — развитии своего дела».

Банк последовательно расширяет и совершенствует продуктовую линейку бизнес-карт, которая является самой широкой на рынке. Помимо дебетовой бизнес-карты, Сбербанк первым в России предложил кредитную бизнес-карту с лимитом на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей. В Сбербанке представлены различные виды бизнес-карт, помимо простой дебетовой, такие как:

цифровая бизнес-карта без физического носителя. Ее можно оформить за несколько минут в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн» и сразу же совершать по ней покупки. Подарком для всех клиентов, которые оформят цифровую бизнес-карту до конца 2019 года, станет бесплатное прикрепление к сервису онлайн-медицины DocDoc;

моментальная бизнес-карта является частью пакета услуг для начинающих предпринимателей «Легкий старт», ее можно бесплатно получить в офисе банка при первом же посещении;

премиальная бизнес-карта дает своему владельцу дополнительные привилегии (доступ в бизнес-залы аэропортов, повышенные скидки на такси, аренду авто и гостиничных номеров, страховку при путешествиях за границу).

Совершенствуются также техническая и сервисная составляющие продукта. К примеру, сегодня все выпускаемые банком бизнес-карты являются бесконтактными, а расходы по ним отображаются не только в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн», но и в Сбербанк Онлайн для частных клиентов.