Правительство Иркутской области попросит президента об изменении границ Прибайкальского нацпарка

Расширение границ Прибайкальского национального парка и возникшие в связи с этим проблемные вопросы обсудили во время рабочего совещания Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.

Напомним, что в апреле 2019 года ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» представило новый проект схемы границ Прибайкальского национального парка, выполненный с учетом позиции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Проект предусматривает расширение границ особо охраняемой природной территории федерального значения за счет включения земельных участков водного фонда, лесного фонда Шелеховского, Слюдянского, Иркутского муниципальных районов, а также территорий, занятых населенными пунктами Ольхонского района. Это приведет к дополнительным ограничениям, применяемым к особо охраняемым природным территориям федерального значения по федеральному законодательству. Таким образом, граждане могут лишиться права на оформление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах населенных пунктов. Это вызвало социальную напряженность среди населения указанных территорий.

- Вопрос границ Прибайкальского национального парка стоит у нас в приоритете. Более того, напомню, что по поручению Заместителя Председателя Правительства Александра Хлопонина, утвержден план мероприятий по расширению территории Прибайкальского национального парка. Правительство Иркутской области еще в 2018 году согласовало проект схемы границ нацпарка, который исключал населенные пункты, дороги, линии электропередач. Были получены согласования глав муниципальных образований по результатам сходов местного населения. Однако 29 мая 2019 года поступил на согласование новый документ с границами национального парка, без учета интересов местных жителей и без согласования с землепользователями, органами государственной власти Иркутской области, местного самоуправления Ольхонского, Иркутского, Слюдянского, Шелеховского муниципальных районов. Считаем такое предложение не достаточно обоснованным, - доложил Андрей Крючков.

Министр также подчеркнул, что новый проект ставит под угрозу не исполнения перечень поручений Президента Российской Федерации в части установления границ населённых пунктов центральной экологической зоны Байкальской природной территории и реконструкции дороги на острове Ольхон, а также поручения Правительства Российской Федерации о строительстве спортивного тренировочного центра по подготовке сборных команд страны по художественной гимнастике в местности «Камыши-1» Ольхонского района Иркутской области. На территориях национальных парков запрещается возведение объектов капитального строительства, в том числе объектов спорта, магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов. Предлагаемый проект границ Прибайкальского национального парка не позволит в полной мере исполнить указанные поручения.

- Прошу до конца недели подготовить письмо с нашей позицией по этому вопросу, чтобы федеральные органы власти учли особенности нашего региона и острые моменты. На мой взгляд, люди совершенно правильно обеспокоены тем, что живут на этой земле столетиями, дома строили еще их предки, а сегодня им вдруг говорят, что они не имеют права на эту землю, на это жилье. Это нарушает их права согласно Конституции России, нарушает ее основные принципы. Кроме того, предложенная схема расширения границ Прибайкальского национального парка ставит под угрозу исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации. Обязательно будем дальше решать этот вопрос в рамках законодательства РФ, - резюмировал глава Иркутской области Сергей Левченко.

Письма с позицией Правительства Иркутской области об изменениях границ Прибайкальского национального парка будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Президенту страны Владимиру Путину.