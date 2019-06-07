Банк «Открытие» подписал соглашение с BELUGA GROUP

В ходе Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения входящего в топ-10 кредитных организаций РФ банка «Открытие» с крупнейшим производителем и импортером крепкого алкоголя в стране BELUGA GROUP.

Банк «Открытие» будет оказывать BELUGA GROUP широкий спектр банковских услуг – от финансирования текущей и инвестиционной деятельности и предоставления гарантий до реализации зарплатных проектов, а также сделок с хеджированием валютных и товарных рисков. Кроме того, стороны договорились о совместных информационных кампаниях.

Соглашение о сотрудничестве заключено сроком на 3 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

BELUGA GROUP – крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Группе принадлежат шесть производственных площадок, одно винное хозяйство, собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб». Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», «Медная Лошадка», «Мягков», вино Golubitskoe Estate, российское шампанское VOGUE, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион». Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons и представляет в России бренды Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick’s и ирландский виски Tullamore D.E.W. Также компания дистрибутирует продукцию французского коньячного дома Camus, ром Ron Barcelo, бренди Torres, кальвадос Berneroy, текилу Milagro, линию бальзамов Latvijas Balzams. Группа эксклюзивно представляет в России вина от знаковых производителей из Франции, Италии, Испании, Германии, США, ЮАР и других стран, среди которых Torres, Tenuta Luce, Masi, Gerard Bertrand, Faustino, Cono Sur, Calvet, Piccini, Barefoot, Domaine Barons de Rothschild. BELUGA GROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в тройку крупнейших экспортеров российской водки, занимая лидирующие позиции в России по экспорту этого продукта в суперпремиальном сегменте.