АТОЛ и “Ростелеком” договорились вместе развивать рынок онлайн-касс

Сегодня на ПМЭФ IT-компания АТОЛ и “Ростелеком” подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Они договорились о совместной работе по продвижению онлайн-касс среди малого и среднего бизнеса и развитию качества клиентского сервиса.

В рамках соглашения компании планируют:

● совместно работать над улучшением пользовательского опыта: создавать платформенные решения с целью повышения качества сервиса, обмениваться опытом и тестировать новые подходы;

● организовывать практические мероприятия для действующих и потенциальных клиентов;

● реализовать совместную инфраструктуру для эффективного управления предоставляемыми услугами, в том числе создать единый личный кабинет клиента.

Компании уже имеют опыт сотрудничества: “Ростелеком” является стратегическим партнером проекта АТОЛ SIGMA, который дает среднему и малому бизнесу все необходимые базовые инструменты для развития. После подписания соглашения партнерство расширится и сосредоточится на повышении эффективности и качества сервисного обслуживания клиентов.

Игорь Торгов, генеральный директор IT-компании АТОЛ:

«У компании АТОЛ большой опыт создания решений для малого бизнеса. Наши смарт-терминалы SIGMA - это мощные инструменты, с помощью которых предприниматели получают возможность развиваться, привлекать больше покупателей, качественнее работать с клиентами и запускать эффективные программы лояльности. Гибкая тарифная политика АТОЛ дает владельцам малого бизнеса возможность выбирать между расширенной и базовой функциональностью смарт-терминалов. Предприниматели могут выбрать один из трех тарифов - “Старт”, “Развитие” и “Бизнес” - или работать с базовым набором опций бесплатно. Помогая российскому сегменту малого бизнеса расти, мы готовы предложить свои технологии и экспертизу, чтобы вместе с коллегами из «Ростелеком» направить усилия на разработку и реализацию совместной инфраструктуры и развитие малого предпринимательства».

Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративными и государственными заказчиками ПАО «Ростелеком»:

«Наше сотрудничество в организации сервиса поможет среднему и малому бизнесу перейти на контрольно-кассовую технику в установленный федеральным законом срок. Онлайн-касса – это современный инструмент для ведения бизнеса, который позволит повысить его эффективность, избежать штрафов и потери капитала. Реализация соглашения будет способствовать популяризации услуги и внедрению современных методов обучения пользователей».