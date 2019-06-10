Минприроды Приангарья заявило о претензиях к Росгеологии - подрядчику работ по ликвидации отходов БЦБК

Мероприятия, связанные с ликвидацией последствий негативного воздействия отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, обсудили накануне во время рабочего совещания Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.

Глава профильного ведомства доложил, что на сегодняшний день у министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области есть ряд претензий к подрядчику по выполнению работ, компании «Росгеология».

Напомним, что 22 декабря 2017 года между министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО «Росгеология» был заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

В дальнейшем выяснилось, что выполнение работ надлежащего качества в соответствии с представленной проектной документацией невозможно по ряду причин. Тогда дополнительным соглашением было откорректировано техническое задание к контракту.

Корректировка проектной документации включает инженерные изыскания полигонов захоронения отходов «Солзанский», «Бабхинский» и на очистных сооружениях ОАО «БЦБК» с прохождением государственных экспертиз. Эти работы АО «Росгеология» выполняет за счет собственных средств в срок до 30 июня 2019 года.

Но на сегодняшний день предлагаемые к применению технологии по переработке шлам-лигнина и ликвидации щелокосодержащей жидкости АО «Росгеология» не представлены. Работы на промышленной площадке для получения опытно-промышленных образцов и технологии переработки по шлам-лигнину не выполняются.

- Предложение, вынесенное АО «Росгеология» о разделении работ по проектированию на три этапа - «Солзанский», «Бабхинский», «Цех очистных сооружений», - имеет право на рассмотрение. Но при таком варианте, есть риск, что сроки по корректировке проектной документации перенесутся на 2020 год. На сегодняшний день АО «Росгеология» крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту. Позиция подрядчика свелась к написанию писем о перераспределении ответственности за возникающие риски при выполнении мероприятий и указанию необъективных причин, по которым подрядчик не может завершить корректировку проектной документации и приступить к реализации самого мероприятия согласно календарному плану, являющемуся неотъемлемой частью контракта, - доложил Андрей Крючков.

Со стороны Правительства Иркутской области принимаются необходимые меры, направленные на своевременную и эффективную реализацию мероприятия по ликвидации отходов и предотвращение загрязнения промышленной площадки ОАО «БЦБК». Обеспечена охрана объектов на территории комбината, контролируется безопасный уровень щелокоодержащей жидкости, находящейся в объектах цеха очистных сооружений, ведутся ремонтные работы трубопроводов, соединяющих объекты цеха очистных сооружений, обеспечена работа насосных станций.

Губернатор Сергей Левченко отметил, что, несмотря на трудности, возникающие в ходе выполнения этой работы, не стоит забывать о важности и значимости мероприятий, которые были проведены и ведутся сейчас.