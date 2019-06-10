Что изменится в законе о новостройках с 1 июля

С 1 июля 2019 года в России изменится схема привлечения денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ). Обязательным для застройщиков станет открытие счета эскроу. На территории Иркутской области на сегодняшний день зарегистрировано 94 договора долевого участия с эскроу-счетами по двум многоквартирным домам. Об этом 10 июня в ходе пресс-конференции рассказала заместитель начальника отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Ольга Коренева.

Новые правила

Изменения законодательства касаются объектов, которые на момент привлечения денежных средств не введены в эксплуатацию и ДДУ будут представлены на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года.

«Использование счетов эскроу лишает застройщиков возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Получить эти деньги можно будет только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации в Росреестре права как минимум на одну квартиру в доме. Оплачивать строительство застройщик должен из собственных средств или кредитов, - разъяснила Ольга Михайловна. - Новая схема гарантирует гражданам полную сохранность вложенных средств. Если объект по тем или иным причинам не завершён, дольщики получают деньги в полном объёме».

Денежные средства на счет эскроу вносятся после регистрации ДДУ в Росреестре. Обязанность по уплате цены считается исполненной с момента поступления денежных средств на счет эскроу. При уступке прав требования по договору к новому участнику долевого строительства переходят все права и обязанности по договору счета эскроу, заключенному прежним участником долевого строительства. При расторжении договора денежные средства подлежат возврату участнику долевого строительства.

Ольга Коренева отметила, что к содержанию ДДУ, если оплата по нему будет осуществляться на счет эскроу, предъявляются определенные требования. Так, в договоре должно быть указано условие об обязанности гражданина уплатить цену договора участия в долевом строительстве на счет эскроу с указанием сведений о банке.

Кто из застройщиков сможет достроить дома по старым правилам?

Завершить строительство без открытия счета эскроу застройщик сможет, если до 1 июля 2019 года им заключены ДДУ не менее чем на 10% квартир в доме и соблюден один из следующих критериев:

дом построен не менее чем на 30%;

дом построен не менее чем на 15%, но застройщик взял на себя обязательства возвести некую социальную инфраструктуру;

стройка завершена не менее чем на 6%, но это бывший проблемный объект и его достраивает другой застройщик;

стройка завершена не менее чем на 6%, но при этом застройщик признан системообразующим (их перечень составляет специальная правительственная комиссия; по общему правилу - это те компании, которые возводят жилье сразу не менее чем в четырех регионах, а общая площадь этих строящихся квартир составляет не менее 4 млн кв. м.).

Оценка количества заключенных ДДУ будет проводиться на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных ДДУ.

Завершить строительство объектов, возведение которых по закону возможно без оплаты средств по договору на счет эскроу, можно при условии внесения взносов в компенсационный фонд либо в установленных законом случаях путем обеспечения ответственности застройщика страхованием в отношении всего строящегося объекта.

Кто готов работать по новым правилам?

Хотя до перевода жилищного строительства на проектное финансирование осталось менее месяца, застройщики не спешат открывать эскроу-счета в банках. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что такие заявки поданы в банки лишь по трети проектов, переводимых на новый механизм. При этом, как проинформировал Минстрой, в целом на проектное финансирование переводится лишь 30% строящегося сейчас жилья.

По информации пресс-службы правительства региона, на территории Приангарья сегодня 59 застройщиков реализуют 97 проектов с долевым участием, осуществляя привлечение денежных средств граждан на основании договоров участия в долевом строительстве. Только семь проектов у пяти застройщиков в Иркутской области получили или имеют высокие шансы получить проектное финансирование. Кроме того, планируется, что 86 проектов строительства у 52 застройщиков будут соответствовать критериям, утвержденным постановлением правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480, и будут достраиваться по договорам участия в долевом строительстве.

По данным Управления Росреестра по Иркутской области на территории региона на сегодняшний день зарегистрировано 94 договора долевого участия с эскроу-счетами по двум многоквартирным домам.