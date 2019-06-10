В Байкальске прошел фестиваль «Территория лета», который призван продемонстрировать потенциал туризма в Южном Прибайкалье

На территории Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная» 8 июня прошел фестиваль «Территория лета». В рамках мероприятия предприниматели и организации, работающие в сфере туризма в Южном Прибайкалье, продемонстрировали свой потенциал.

- Город Байкальск и Слюдянский район обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом. Туристический сезон здесь становится круглогодичным, количество отдыхающих стабильно растет. Правительство Иркутской области продолжает работу по разработке стратегического проекта «Развитие туризма в Южном Прибайкалье», который позволит создать брендовый туристский маршрут «Южно-Байкальское кольцо» и перераспределить туристский поток по территории Прибайкалья, - отметила начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Приангарья Ирина Томсон.

Кроме того, в рамках проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Слюдянском районе реализуется инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Он имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Иркутской области и включен в перечень мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Его реализация запланирована с 2019 по 2024 годы, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 2 млрд 193,8 млн рублей, в областном бюджете - 583,2 млн рублей, еще около 11 млрд рублей составит финансирование из внебюджетных источников, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.