Семь жителей Иркутской области подозреваются в махинациях с маткапиталом на 26 млн рублей

Руководитель микрофинансовой организации и шесть жителей Иркутской области подозреваются в махинациях с материнским капиталом на 26 миллионов рублей, сообщалось 10 июня на сайте Главного управления МВД России по Приангарью.

По данным следствия, 38-летняя учредитель компании вместе с шестью исполнителями убеждали женщин, обладающим правом на получение маткапитала, заключить фиктивные договоры на покупку жилья.

Владелицы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников схемы, затем собранный пакет документов отправляли в Пенсионный фонд РФ. После того, как деньги поступали на счет организации микрозаймов якобы для погашения кредита, вся сумма распределялась между участниками аферы, а сделка расторгалась.

В настоящее время на имущество участников схемы наложен арест. Подозреваемым предъявлено обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат» УК РФ и грозит до 6 лет лишения свободы. Дело направлено в Тулунский городской суд.