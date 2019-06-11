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Ущерб от пожара в школе Киренского района Приангарья составил 20 млн рублей

11 июня 2019

Ущерб от пожара, который произошёл в здании школы в посёлке Алексеевск Киренского района Иркутской области  7 декабря 2018 года, составил 20 миллионов рублей, сообщается 11 июня на сайте Главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Установлено, что исполняющий обязанности заведующего хозяйственной частью школы пытался отогреть систему холодного водоснабжения в подвальном помещении паяльной лампой. В результате чего пламя распространилось по деревянным конструкциям здания. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» УК РФ, ему грозит до 1 года лишения свободы. Материалы дела направлены прокурору для передачи дела в суд.


/ СИА /
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