ТОП-3 самых дорогих квартир в Иркутске

В разгар лета сайт объявлений «Авито» составил рейтинг трёх самых дорогих квартир в Иркутске на текущий момент. Стоимость объектов варьируется от 29 до 35 миллионов рублей.

1. Двухуровневая 3-комнатная квартира стоимостью 35 миллионов рублей

Самым дорогим объектом в Иркутске сейчас является двухуровневая 3-комнатная квартира в доме премиум класса общей площадью 123 квадратных метра. В квартире есть открытая терраса с видом на фонтан. Дом находится на закрытой территории, имеются консьерж-сервис и подземный паркинг. Автор объявления отмечает развитую инфраструктуру района.

2. 5-комнатная квартира с черновой отделкой стоимостью 30,8 миллиона рублей

Второй по дороговизне стала 5-комнатная квартира площадью 362 квадратных метра с черновой отделкой в доме премиум-класса. Дом, где находится жильё, расположен на закрытой территории, включает в себя подземный паркинг и консьерж-сервис.

3. Двухуровневая 4-комнатная квартира за 29 миллионов рублей

Третье место по стоимости на рынке недвижимости занимает двухуровневая 4-комнатная квартира площадью 181 квадратных метра, расположенная в историческом центре города недалеко от набережной Ангары. На первом этаже квартиры расположены холл, кухня-столовая, гостиная с панорамными окнами, кабинет, санузел и гардеробная. На втором этаже – две спальни, гардеробная, большая ванная комната с окном с видом на набережную с душевой кабиной и джакузи, а также комната хозназначения. Автор объявления отмечает свежий ремонт квартиры, прекрасный вид из окна на город и набережную.