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Житель Иркутска отсудил более 500 тысяч рублей за порчу машины на штрафстоянке

11 июня 2019

Кировский районный суд Иркутска вынес решение в пользу жителя Иркутска о взыскании 593,6 тысячи рублей за порчу машины на штрафстоянке, сообщалось 10 июня на сайте суда.

Установлено, что иркутянину после смерти отца по наследству досталась машина Daewoo Ultra.

В дальнейшем мужчина стал подозреваемым по уголовному делу, и автомобиль изъяли в качестве вещественного доказательства и поместили на штрафстоянку.

Позже уголовное преследование прекратили, и собственник получил право забрать машину. Во время осмотра транспорта мужчина обнаружил, что машина разукомплектована и не может ехать. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта составила 593,6 тысячи рублей.

Во время судебного заседания установлено, что сотрудники УМВД России по Ангарску не обеспечили сохранность транспорта. По результатам дела суд вынес решение взыскать сумму ущерба с ответчика, а также 9,4 тысячи рублей для оплаты госпошлины.


/ СИА /
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