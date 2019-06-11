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Власти Иркутской области впервые выделят 5 млн рублей на развитие театра в регионе

11 июня 2019

Министерство культуры и архивов Иркутской области впервые в 2019 году выделит субсидию в размере 5 миллионов рублей на развитие театра в регионе, сообщила 11 июня пресс-служба правительства Приангарья.

«Субсидия предоставляется на конкурсной основе. Участвовать в отборе имеют право физические и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие культурную деятельность на территории области», – отмечается в сообщении.

Проекты будут оцениваться в балльной системе по нескольким критериям: уровень признания заслуг, наличие результата от реализации мероприятий за предшествующие периоды, охват результатами культурной деятельности жителей трёх и более муниципальных образований Иркутской области. Кроме того, обязательным условием предоставления субсидии является наличие софинансирования проекта за счёт иных источников.

Документы для получения субсидии необходимо предоставить в министерство культуры и архивов Иркутской области до 28 июня 2019 года.


/ СИА /
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