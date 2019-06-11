Аналитики: Самая низкая себестоимость строительства жилого многоквартирного дома по России – в Иркутской области

Аналитики компании «Талан» сообщили, что самая низкая себестоимость строительства жилого многоквартирного дома по России наблюдается в Иркутской области.

Средняя стоимость квадратного метра в Приангарье составляет около 33 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Также низкие цены на жильё наблюдаются в Брянской области – 33,1 тысячи рублей за квадратный метр.

Самая высокая себестоимость строительства наблюдается в Москве – 86,5 тысячи рублей за квадратный метр, Санкт-Петербурге – 77,8 тысячи рублей и Московской области – 65,2 тысячи.

По информации на сайте, низкие показатели обусловлены относительно небольшой стоимостью получения технических условий, а также наличием производств стройматериалов и домостроительных комбинатов.

Высокие – стоимостью подключения к инженерным коммуникациям, а также значительным числом проектов, предусматривающих подземное строительство. Кроме того, в столичных регионах возводится много жилья высокого класса, где используются дорогостоящие материалы и оборудование.