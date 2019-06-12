ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»

Банк ВТБ в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума представил новое приложение «Мой умный город», которое является незаменимым помощником в ежедневных делах для всех жителей мегаполиса. Приложение было разработано при активном участии департаментов Правительства Москвы, и первый релиз приложения уже доступен москвичам и гостям столицы.

В приложении «Мой умный город» представлен наиболее востребованный горожанами функционал: информация по культурным мероприятиям, оценка транспортной ситуации, платежи за услуги ЖКХ, пополнение парковочного счета, оплата школьного питания, пополнение электронного кошелька карты «Тройка», голосования платформы «Активный гражданин», локальные сервисы программы «Мой район» и другие опции. Также реализована возможность оплаты с использованием Apple Pay и внедрен «умный» чат-бот.

Начальник управления разработки и сопровождения специальных продуктов Департамента транзакционного бизнеса, вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов отметил: «Мой умный город» — это не только приложение, которое делает жизнь в мегаполисе удобнее, но и канал коммуникации города с жителями. Сегодня в приложении доступен базовый набор сервисов, но мы уже работаем над следующими релизами и новыми возможностями, такими как заказ столика в близлежащем ресторане, покупка билетов на культурные мероприятия, расписание и маршруты городского транспорта, просмотр свободных мест на парковках, поиск ближайших машин каршеринга, чат с жителями района и многое другое".

Приложение доступно для скачивания в AppStore.