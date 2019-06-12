Руководитель Службы внешних коммуникаций Ирина Волина - в Топ-3 лучших PR-менеджеров отрасли

Руководитель Службы внешних коммуникаций, Вице-президент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ Ирина Волина заняла 2 место во Всероссийском рейтинге директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM-2019 в отрасли «Банки/Финансовые услуги».

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) проводит Рейтинг TOP-COMM уже шестой год, отмечая лучших профессионалов, которые отвечают за стратегические коммуникации в компаниях, действующих на территории Российской Федерации. В рейтинге участвуют руководители высшего звена, отвечающие за деятельность департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений – пресс-служб и подразделений внешних и внутрикорпоративных коммуникаций, отделов и управлений по взаимодействию с органами государственной власти.