Банк УРАЛСИБ приступил к выплате страхового возмещения вкладчикам АО «Кемсоцинбанк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 10 июня 2019 года приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям) акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк», г. Кемерово).

Заявления от вкладчиков АО «Кемсоцинбанк» будут приниматься с 10.06.2019 г. по 10.06.2020 г. (включительно), при этом срок выплат может быть продлен.

Право на получение страхового возмещения имеют вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заключавшие с АО «Кемсоцинбанк» договор банковского вклада или договор банковского счета. Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика за вычетом встречных требований к вкладчику, но не более 1,4 млн рублей.

Выплаты вкладчикам будут проводиться в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенных в следующих городах:

г. Белгород;

города Кемеровской области Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Белово, Калтан, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Юрга;

Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Белово, Калтан, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Юрга; г. Красноярск;

г. Санкт-Петербург.

Банк УРАЛСИБ предлагает вкладчикам – физическим лицам, получающим страховое возмещение, обратить внимание на сезонный срочный вклад «Лето». Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Срок вклада - 181, 367 или 732 дня. Процентная ставка зависит от срока и способа открытия вклада. Максимальная ставка до 7,5% годовых в рублях и до 2,2% годовых в долларах США доступна в случае оформления вклада дистанционно – в Интернет- или Мобильном банке УРАЛСИБ. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Клиенты – индивидуальные предприниматели и малые предприятия, получающие страховое возмещение, могут воспользоваться специальным предложением Банка УРАЛСИБ по пакетному обслуживанию расчетного счета в рамках акции «Выгодное начало».

Согласно условиям, предприниматели могут бесплатно подключиться к пакетам услуг «Бизнес-старт», «Стартап» или «Кассовый» и обслуживаться по специальным тарифам: