Половина россиян поддержала инициативу Медведева о введении 4-дневной рабочей недели – аналитики

Исследовательский центр портала Superjob.ru 12 июня сообщил, что почти половина россиян – 49% – поддержала инициативу премьер-министра России Дмитрия Медведева о введении 4-дневной рабочей недели.

Аналитики отмечают, что 31% выступает против сокращения рабочей недели. Каждый пятый – 20% – затруднился с ответом.

По данным Superjob.ru, инициативу поддерживают 53% женщин и 46% мужчин.

Центр также выяснил, что чем выше заработная плата, тем меньше сторонников сокращения рабочей недели: среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей 51% поддержал инициативу, среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей – 39%. Чаще всего в поддержку идеи Медведева выступали опрошенные в возрасте 25-34 лет – 55%.

Справка:

На конференции Международной организации труда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ввести 4-дневную рабочую неделю, чтобы справиться с усталостью и профессиональным выгоранием сотрудников.