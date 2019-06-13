Пешеходную аллею от Театра кукол до 130 квартала обустроят в Иркутске

В Иркутске проходит второй этап благоустройства «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Об этом сообщила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства Марина Шевела.

Она отметила, что в этом году в рамках второго этапа благоустройства будут продолжены работы по мощению тротуарной плиткой, обустроят пешеходную аллею от Театра кукол до 130-го квартала. Так же установят 40 скамеек и 40 урн, 4 новых беседки. Для безопасности иркутян дополнительно планируется установить еще 26 камер видеонаблюдения. Кроме того, появятся информационные стенды с историческими справками о территории комплекса и об известных иркутянах.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в 2019 году планируется благоустроить 18 общественных пространств, 15 из них в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».