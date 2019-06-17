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Самый высокий уровень безработицы в Приангарье на 1 апреля зафиксирован в Катангском районе – 9,2%

17 июня 2019

Наиболее высокий уровень безработицы в Иркутской области по состоянию на 1 апреля 2019 года зафиксирован в Катангском районе и составляет 9,2%, сообщает 17 июня пресс-служба Иркутскстата.

По информации организации, причина такого уровня – небольшое количество предприятий на территории.

Кроме того, высокий уровень безработицы наблюдается в Мамско-Чуйском районе – 6,7%, Тулунском – 5,0%, в Свирске, Тулуне, Киренском, Куйтунском, Ольхонском, Усть-Удинском и Чунском районах – 3-4%

Самый низкий уровень безработицы по региону – менее 1% – в Иркутске, Братске, Саянске, Ангарском муниципальном образовании, Иркутском и Усольском районах.

Средний уровень безработицы по области составляет 1,3%.


/ СИА /
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