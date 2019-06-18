Прямой авиарейс из Симферополя в Иркутск запустят в 2020 году

Авиакомпания «ИрАэро» намерена в 2020 году запустить прямой рейс из города Симферополя, расположенного на Крымском полуострове, в Иркутск, сообщалось 17 июня на сайте перевозчика.

Такое решение было принято во время переговоров, которые прошли 15 июня в Международном аэропорту Симферополя. По итогам встречи генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин, министр транспорта Крыма Сергей Карпов и заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов подписали меморандум об открытии авиасообщения.

На сайте отмечается, что ранее рейсы по этому направлению не осуществлялись. Полёты будут выполняться на самолётах «Боинг 777».