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Прямой авиарейс из Симферополя в Иркутск запустят в 2020 году

18 июня 2019

Авиакомпания «ИрАэро» намерена в 2020 году запустить прямой рейс из города Симферополя, расположенного на Крымском полуострове, в Иркутск, сообщалось 17 июня на сайте перевозчика.

Такое решение было принято во время переговоров, которые прошли 15 июня в Международном аэропорту Симферополя. По итогам встречи генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин, министр транспорта Крыма Сергей Карпов и заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов подписали меморандум об открытии авиасообщения.

На сайте отмечается, что ранее рейсы по этому направлению не осуществлялись. Полёты будут выполняться на самолётах «Боинг 777».


/ СИА /
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