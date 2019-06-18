Жительницы Иркутска за год стали сильнее хотеть выйти замуж на 10,8% – аналитики

Эксперты сервиса объявлений «Авито» провели исследование и 18 июня сообщили, что спрос на свадебные платья за год в Иркутске увеличился на 10,8%.

Столица Восточной Сибири заняла 14 место по России в рейтинге востребованности свадебных платьев в 2019 году.

По информации аналитиков, больше всего в России хотят выйти замуж девушки из Волгограда, Краснодара и Барнаула. Меньше всего – из Перми, Красноярска и Москвы.

По информации сервиса, 40,5% спроса в Иркутске приходится на платья размера S. При этом за год в нашем городе почти в 4 раза увеличился спрос на подвенечные наряды размера XXL.

В Иркутске средняя стоимость свадебного платья является самой большой по России и составляет 13,5 тысячи рублей. Точно такая же цена зафиксирована в Москве. Самый дешевый подвенечный наряд можно приобрести в Барнауле – средняя стоимость платья здесь составляет 7,2 тысячи рублей.