Минспорта Приангарья приобрело две ледозаливочные машины стоимостью 30 млн рублей для стадиона «Рекорд»

Министерство спорта Приангарья приобрело две ледозаливочные машины Zamboni для иркутского стадиона «Рекорд» в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в 2020 году. Средства на эти цели в размере 30 млн рублей были предусмотрены в областной государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Об этом на брифинге сообщил министр спорта области Илья Резник.

- Приобретение двух ледозаливочных машин – это очень важное мероприятие в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом. Мы купили именно те оригинальные машины, произведенные в США, которые необходимы стадиону «Рекорд». Самое главное – это то наследие, которое чемпионат мира оставит после себя, для того, чтобы наши дети могли тренироваться в достойных условиях, - отметил Илья Резник.

Ледозаливочные машины рассчитаны на эксплуатацию в разных климатических условиях, в том числе при морозах до – 45 С. Машина имеет рабочий кондиционер с шириной ножа 244 см, что идеально подходит для ледового поля стадиона «Рекорд». Обогреваемая кабина водителя имеет максимально возможную площадь остекления для улучшения обозрения рабочей зоны.

Министр спорта Приангарья также подчеркнул, что к чемпионату мира будет проведен текущий ремонт на стадионах «Рекорд» и «Труд», закуплено необходимое оборудование для проведения матчей. Ведется строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Сегодня оргкомитет и дирекция по проведению чемпионата мира ведет ежедневную организационную работу, в том числе определяются с авиаперевозчиком, сувенирной продукцией, решают вопросы размещения команд и много другое, - сказал Владимир Матиенко.