Чаще других иностранцев в гостиницах Иркутской области останавливаются китайцы – аналитики

Специалисты Иркутскстата провели исследование и выяснили, что чаще других иностранцев в гостиницах Приангарья останавливаются китайцы.

По подсчётам экспертов, в 2018 году 65% иностранных посетителей гостиниц и санаториев Приангарья – жители Китая, 8,7% – Германии, 5,5% – Кореи, 2,6% – Франции, 1,6% – Монголии, 1,5% – Японии.

Аналитики также выяснили, что каждый третий из числа размещённых лиц, в том числе россиян, прибыл с деловыми целями, по личным мотивам – 68% человек.

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области на пресс-конференции, посвящённой открытию форума «Время отдыхать на Байкале!», 26 марта сообщила, что в 2018 году Иркутскую область посетили 1,6 миллиона туристов, из них 295 тысяч – иностранцы.