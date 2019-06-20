БКС объявляет о запуске стартапа – маркетплейса кредитных предложений Одобрим.ру

Финансовая группа БКС объявляет о запуске стартапа – маркетплейса кредитных предложений Одобрим.ру. Первый и единственный в своем роде сервис с лицензией ЦБ не только помогает подобрать кредит, но и рассчитывает вероятность одобрения заявки в разных банках, а также дает возможность в один клик подать заявку более чем в 10 банков.

Благодаря Одобрим.ру пользователь, с одной стороны, экономит время на сравнении предложений и оформлении заявок в разные банки, с другой – бережет свою кредитную историю, так как многочисленные «запросы» финансовых организаций негативно сказываются на одобрении заявки.

На площадке можно подобрать варианты по рефинансированию, кредитам наличными, кредитным картам, картам рассрочки и микрозаймам. Всего – более 200 предложений от 57 финансовых организаций, среди которых – «Альфа-Банк», «Хоум Кредит Банк», Банк «Зенит», «Киви Банк» (карта рассрочки «Совесть»), Банк«Открытие», «Ренессанс Кредит», «Русский Стандарт» и другие.

Чтобы увидеть индивидуальную вероятность одобрения по кредитному продукту, пользователю предстоит зарегистрироваться, указав мобильный телефон или через «Госуслуги», а также заполнить единую анкету. Отправка заявки совершается в один клик, однако сам выбор, куда отправить заявку, остается за пользователем, как акцентируют создатели сервиса.

Расчет вероятности одобрения заявки на Одобрим.ру стал возможен благодаря собственной системе скоринга. Сервис сотрудничает сразу с тремя бюро кредитных историй, получая исчерпывающую информацию о кредитной истории пользователя – от отношения суммы платежа/долга к доходам до информации о дефолтах и текущих просрочках.

Помимо этого, Одобрим.ру анализирует take rate пользователей сайта в предыдущие периоды. В результате применения техник Machine learning (в частности, градиентного бустинга), а также алгоритмов Big data сервис формирует вероятность одобрения для конкретного пользователя.

«Рынок кредитных предложений – это, пожалуй, последняя нетронутая «уберизацией» сфера. Поэтому, проектируя Одобрим.ру, мы стремились создать нечто большее, чем агрегатор кредитных предложений. Такие сайты уже были и есть, но по-настоящему не удовлетворяют потребности пользователей, в частности не отвечают на один из самых важных и волнующих вопросов: «В каком банке мне одобрят заявку?» Одобрим.ру делает это с 97-процентной точностью», – комментирует CEO Одобрим.ру Дмитрий Глущенко.

По словам основателя, в планах компании – масштабирование пула партнеров, сотрудничество с которыми строится по двум моделям. С неполной интеграцией – когда за окончательным решением пользователь переходит на сайт партнера, и, соответственно, с полной – посредством API, в этом случае одобрение происходит на сайте Одобрим.ру.

«Часть партнеров передали функцию прескоринга на нашу сторону. Пропуская трафик через себя, мы приводим в банк только релевантных клиентов. Если в среднем по рынку approval rate – 10%, то в среднем по площадке он составляет 14%, и до конца 2019 года мы планируем поднять его до 19–23%. В ряде случаев при проведении таргетированных кампаний уровень AR достигал 70% . И с нами банк снижает операционную нагрузку, поскольку проверяет только качественных клиентов», – отмечает Глущенко.

Также в планах компании – выйти на безубыточность до конца текущего года и реализовать две дополнительных функции в рамках проекта: «Кредит на диване» и «Аукцион». В первом случае при участии банков-партнеров и МФО пользователь сервиса сможет быстро и самостоятельно получить кредит в режиме онлайн, не выходя из дома. Вторая функция, «аукцион», позволит заемщику самому выбрать подходящие условия для кредитования. Сервис анализирует историю и присваивает кредитный рейтинг потенциальному заемщику, а затем передает заявку в кредитные организации. Партнеры готовят свои предложения, ориентируясь на конкретного человека, пользователю сервиса остается лишь выбрать наиболее подходящие условия.

В рамках пилотного проекта за 8 месяцев (с ноября 2018 года по июнь 2019 года) в сервисе зарегистрировано более 200 000 пользователей, более 50 партнеров в лице банков и МФО, а также 10 партнеров с предварительным решением, в этом случае потенциальный заемщик получает информацию в режиме онлайн, какая кредитная организация готова выдать займ. Сервис планирует выйти на операционную прибыль в 1-м квартале 2020 года.