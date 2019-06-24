Суд закрыл два торговых центра в Братске из-за нарушений при эксплуатации зданий

Братский городской суд Иркутской области закрыл торговые центры «Африка» и «За стеклом» из-за нарушений норм и требований при эксплуатации зданий, сообщается 24 июня на сайте прокуратуры Приангарья.
Установлено, что в центрах не открываются без ключа запоры на дверях эвакуационных выходов, также не приняты меры по разработке и утверждению паспортов безопасности объектов.
В частности, в ТЦ «Африка» не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, не разработана и не представлена для регистрации в территориальный отдел МЧС России декларация пожарной безопасности.
В ТЦ «За стеклом» в августе 2017 года Арбитражный суд Приангарья запретил проводить строительные работы из-за отсутствия разрешения на реконструкцию, при этом с западной и восточной сторон основного здания начались пристройки помещений при отсутствии проектной документации.
По результатам проверки прокурор Братска направил в суд иски с требованием приостановить деятельность центров до устранения нарушений.
Суд запретил эксплуатировать объекты до рассмотрения исков по существу.