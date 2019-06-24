Коршуновский ГОК Приангарья установил на КПП датчики алкоголя для вычисления пьяных работников

Коршуновский горно-обогатительный комбинат, расположенный в городе Железногорске-Илимском Иркутской области, установил индикаторы алкоголя на своих контрольно-пропускных пунктах для вычисления пьяных работников, сообщает 24 июня пресс-служба предприятия.

По информации в сообщении, прибор оборудован высокоточным электрохимическим сенсором и способен определять наличие паров этилового спирта в выдохе человека за секунду.

«Если система устанавливает содержание алкоголя, то сотрудника не допускают на территорию предприятия и далее он направляется на медицинское освидетельствование. Если и там алкогольное опьянение подтверждается, принимается соответствующее дисциплинарное решение», – отмечается на сайте.

Нововведение направлено на обеспечение безопасных условий труда, повышение производственной дисциплины и сохранение здоровья работников.