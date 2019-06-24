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Восемь человек после обеда в местной закусочной попали в больницу Братска с отравлением

24 июня 2019

Восемь человек с пищевым отравлением госпитализировали в городе Братске Иркутской области после обеда в местной закусочной, сообщает 24 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства, все отравившиеся, среди которых – 16-летний подросток, ели в закусочной на улице Кирова,18. Все они в настоящее время находятся в Братской городской больнице №5, их состояние оценивается как удовлетворительное.

После случившегося сотрудники Роспотребнадзора выехали в закусочную, отобрали пробы воды и пищи, а также смывы окружающей среды для проведения эпидемиологического расследования. Во время проверки специалисты обнаружили нарушения: отсутствие раковин для мытья рук и продуктов, санитарных книжек, а также присутствие насекомых и другое.

В настоящее время расследование продолжается. Деятельность закусочной приостановлена.


/ СИА /
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