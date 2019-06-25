Детский сад стоимостью 167 млн рублей открыли в Свирске

Новый детский сад на 240 мест открыли в городе Свирске Иркутской области, стоимость строительства объекта составила 167 миллионов рублей, сообщала 25 июня пресс-служба регправительства со ссылкой на министерство образования Приангарья.

Деньги были выделены из бюджетов разных уровней. Строительство началось в октябре 2017 года в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие образования на 2014-2020 годы».

В детском саду будет открыто 10 групп, в том числе, две группы для детей в возрасте до 3 лет.

«Это позволит досрочно решить государственную задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по достижению к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Прием воспитанников в этот детский сад начнется уже с первого июля», – приводятся в сообщении слова министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой.