«Период охлаждения» окончен. Что ждать от рынка кредитования в ближайшее время?

Июньское решение о снижение ключевой ставки подстегнет рынок кредитования, объемы кредитования вырастут, считают банкиры, опрошенные SIA.RU. Особенно заметно это может сказаться на ипотечном кредитовании, которое оказалось наиболее чувствительно к повышению ставки осенью 2018 года.

Недостаточное охлаждение

Рост ставок по кредитам, начавшийся с осени 2018 года, как ни странно, не особо охладил рынок розничного кредитования в России. Рынок продолжил рост, хотя темпы и замедлились. Так, по оценкам аналитиков Альфа-банка, в мае темпы роста розничных кредитов составили 23,3% год/году, немного снизившись по сравнению с 23,8% в апреле.

Банки, работающие в Иркутской области, в целом подтверждают общероссийскую динамику.

В I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018-го рынок кредитов наличными по продажам вырос в России на 27%. При этом в банке «Открытие» аналогичный показатель увеличился в 8,5 раз. Объемы потребительского кредитования банка «Открытие» в Сибири за пять месяцев 2019 года увеличились на 80%. Главным фактором роста, как сообщает пресс-служба банка, стал запуск льготной программы кредитования наличными под 9,9% (с марта 2019 года). Такая ставка действует в первый год кредитования.

В пресс-центре Байкальском банке Сбербанка также подтвердили тенденцию: объемы потребительского кредитования в регионе за пять месяцев 2019 года выросли на 16% относительно аналогичного периода прошлого года (или +2,1 млрд. руб.), остаток ссудной задолженности сложился на уровне 50 млрд. руб. (+24%). По кредитным картам остаток ссудной задолженности вырос на 9,8 млрд. руб. (+14%) и достиг 83,6 млрд. руб.

В Райффайзенбанке также рост: по итогам 1 квартала 2019 года совокупный портфель розничных кредитов банка по Сибири вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольшую динамику показало розничное кредитование, увеличившись на 13%. При этом объемы выдачи кредитных карт выросли по Сибири на 48%.

Татьяна Полевач, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Иркутской области, объяснила растущий спрос на кредитные карты повышением финансовой грамотности клиентов и выгодами, которые дает этот продукт: «Люди уже хорошо понимают разницу между потребкредитом и кредитной картой, правильно пользуются этими продуктами. Для карты устанавливается кредитный лимит и, если клиент пользуется средствами в рамках льготного периода, то он не платит банку процентов. Интерес к кредитным картам постоянно растет в связи с дополнительными бонусами, скидками, длинным грейс-периодом. Все большей популярностью у нас в банке, например, пользуется кредитная карта с 5% кэшбэком. Клиенты понимают преимущества и особенности этого продукта, учатся пользоваться кредитными картами с выгодой».

Чувствительная ипотека

Ипотечное кредитование в 2018 году совершило настоящий прорыв. Ставки, снизившись ниже психологического уровня – 10%, существенно подстегнули спрос. По данным ЦБ РФ, в 2018 году банки Иркутской области выдали населению региона жилищных кредитов на рекордные 44,4 млрд. рублей, что на 41% превысило объем выдач 2017 года.

Но, как оказалось, ипотека – самый чувствительный к действиям Центробанка кредит, рост ключевой ставки с осени 2018 года не остался незамеченным. По данным Байкальского банка Сбербанка, объемы выдачи ипотечных кредитов в Иркутской области за пять месяцев 2019 года снизились на 18% (или -1,8 млрд. руб.).

Управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев уверен, что «в 2019 году спрос на ипотечные кредиты будет несколько меньше, чем в 2018-м. При наличии приемлемого уровня ставок он будет расти, но не с такой скоростью, как это было в последние годы».

Бум в прошлом…

Бум потребительского кредитования, который наблюдался в 2016-2018 годах, во многом был связан с рекордно низкими ставками. На текущий момент ситуация со ставками стабилизировалась, стабилизировались и объемы.

«Сейчас динамика по приросту портфеля и объемов выдач имеет тенденцию к снижению, но она положительная – прирост год к году составляет 10%», – отмечает Татьяна Полевач.

«В 2018 году по банку в целом по стране мы наблюдали практически 1,5 кратный рост кредитования относительно 2017 года, низкие ставки стимулировали спрос, в такой ситуации клиенту часто выгоднее перейти к модели потребления через кредитование, чем через накопление, – считает Владимир Чернышев. – С осени 2018 года объем продаж розничных кредитов в банке «Открытие» в Иркутской области вырос в десятки раз. Ранее, с августа 2017 года, банк находился в процессе трансформации и не занимался розничным кредитованием в регионе. Конечно, расти с фактического нуля можно более быстрыми темпами, но, тем не менее, рост выдач есть, и он действительно существенный».

… но есть опасный сигнал

Эксперты утверждают, что в условиях отсутствия роста реальных доходов граждане прибегают к кредитованию для сохранения привычного уровня расходов, и рост потребительского кредитования на этом фоне – тревожный сигнал.

ЦБ настораживает скорость роста розничного кредитования: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков. Но пока меры ЦБ по охлаждению этого рынка – увеличение коэффициентов риска по таким кредитам – не приводят к заметному сокращению темпов роста.

«Мы видим, что Банк России внимательно следит за ситуацией на рынке розничного кредитования и подбирает меры по снижению общих рисков системы. Все рекомендации ЦБ в мы уже применяем работе, – рассказывает Татьяна Полевач. – В Райффайзенбанке традиционно консервативный подход к оценке потенциальных заемщиков. Мы всегда рекомендуем клиентам взвешенно подходить к решению о кредите. Нам важно, чтобы кредит был возвратным, поэтому мы не выдаем ипотеку без первоначального взноса и DTI (отношение долга к доходам) должно быть не более 50%. Но при этом уровень одобрения одобрения кредитных заявок в Райффайзенбанке сейчас хороший».

В Байкальском банке Сбербанка, комментируя уровень одобрения кредитных заявок, отметили, что процент зависит от многих факторов, банк принимает решение по каждому конкретному клиенту индивидуально, но в целом подчеркнули, что объемы выдачи в 2019 году остались на прежнем уровне.

Продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне падения реальных доходов населения не является угрозой для банков и самих заемщиков, считает директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. «Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далека от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем», -уверен эксперт.

Что дальше?

14 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5% годовых. Это первое понижение ставки с марта 2018 года. Банкиры ожидают , что июньское снижение ключевой ставки благоприятно скажется на всем рынке и даст дополнительный импульс ипотеке.

«Мы ожидаем роста интереса к продуктам розничного кредитования, – говорит Татьяна Полевач. – Основной тренд этого года – онлайн-кредитование, будем продолжать развивать эту технологию. Чтобы оформить кредит нашим существующим клиентам уже не нужно ходить в офис банка. Достаточно оформить заявку на сайте и через несколько часов получить решение банка.

Объемы привлечения новых клиентов растут в основном за счет дистанционных каналов. В потребительском кредитовании на них приходится порядка 10% выдач. В нашем интернет-банке и мобильном банке есть решение для получения предодобренного кредита одним нажатием кнопки. Это позволяет нам держать низкие ставки, потому что расходы на дистанционное кредитование гораздо ниже.

«Объемы кредитования точно увеличатся, – уверен Владимир Чернышев. – И произойдет это не только из-за снижения ставок, но и из-за того, что рынок долгое время ждал этого снижения, многие потребители откладывали решение о получении кредитов. В целом, в 2019 году мы ожидаем некоторого охлаждения экономической активности по сравнению с 2018 годом. Благодаря сравнительно высоким требованиям банков к платежеспособности клиентов и росту ставок, бум кредитования замедлится, первоапрельское повышение риск-весов охладит рынок. Тем не менее, как и ранее, можно прогнозировать опережающий рост кредитования физических лиц, прежде всего за счет сегмента ипотечных жилищных кредитов».