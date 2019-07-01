Вне зоны доступа. Сбербанк сообщил, какие банкоматы и офисы отрезаны из-за паводка, а какие продолжают работать

В связи с погодными условиями чрезвычайный регламент работы введен в ряде отделений Байкальского банка, расположенных на территориях, попавших в зону паводка.

С 25-28 июня на пяти реках Приангарья - Уда, Ия, Ока, Бирюса, Иркут наблюдается повышение уровня воды.27 июня правительством региона принято решение о вводе режима ЧС в Иркутской области.

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в г. Нижнеудинске, где уровень реки Уда превысил критическую норму. Два филиала Сбербанка —№8586/0306 и №8586/0314, расположенные в этом городе,27 июня приостановили свою работу, персонал и оборудование офисов были эвакуированы. Из десяти городских банкоматов Сбербанка к шести устройствам в данный момент вода отрезала доступ, денежную наличность персонал банка успел своевременно выгрузить и переместить в безопасное место, четыре банкомата в г. Нижнеудинске продолжают работать в обычном режиме, зона подтопления их не коснулась. На время паводка закрыт филиал банка №8586/0309 в п.г.т Шумский (Нижнеудинский район).

28 июня паводковая ситуация осложнилась в Тулуне, здесь возник риск затопления моста через реку Ия. Администрация МО обратилась к руководителям городских организаций с рекомендацией о введении ограниченного режима работы, позволяющем персоналу своевременно добраться до мест проживания и предпринять все меры по сохранности личного имущества. Руководством Байкальского банка было принято решение о закрытии офисов № 8586/0292 и №8586/0300 до нормализации обстановки.

В Тулунском районе размытые дороги ограничили доступ к офису банка п. Икей. По информации розничного бизнеса ВСП, в дни ЧС данное подразделение будет работать в режиме «приема денежных средств», с минимальной выдачей наличных клиентам. Руководством Байкальского банка принято решение и о временной приостановке работы допофиса № 8586/0295 в селе Гуран Тулунского района —в связи с невозможностью сотрудника банка прибыть на работу по причине подтопления территории.

В Тайшетском районе, в селе Шелехово, в данное время не работает отделение №8586/0332.

В Байкальском Банке ПАО Сбербанк создан Штаб по действиям в чрезвычайной ситуации.