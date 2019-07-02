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В иркутских супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» установлены полки добра для помощи пострадавшим от наводнения

2 июля 2019

Во всех супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» города Иркутска 2 июля будут установлены полки добра для помощи  жителям Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского и Черемховского районов.

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Как сообщается на официально странице компании «Слата» в сети Facebook, пострадавшим от наводнения требуются:

— Для детей: подгузники, детское питание, текстиль;
— Вода, продукты длительного хранения;
— Средства личной гигиены;
— Полотенца;
— Чулочно-носочные изделия;
— Белье нательное;
— Постельное белье.


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Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
В иркутских супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» установлены полки добра для помощи пострадавшим от наводнения
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