В иркутских супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» установлены полки добра для помощи пострадавшим от наводнения

Во всех супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» города Иркутска 2 июля будут установлены полки добра для помощи жителям Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского и Черемховского районов.
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2 июля 2019
Как сообщается на официально странице компании «Слата» в сети Facebook, пострадавшим от наводнения требуются:
— Для детей: подгузники, детское питание, текстиль;
— Вода, продукты длительного хранения;
— Средства личной гигиены;
— Полотенца;
— Чулочно-носочные изделия;
— Белье нательное;
— Постельное белье.