В иркутских супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» установлены полки добра для помощи пострадавшим от наводнения

Во всех супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» города Иркутска 2 июля будут установлены полки добра для помощи жителям Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского и Черемховского районов.

Как сообщается на официально странице компании «Слата» в сети Facebook, пострадавшим от наводнения требуются:

— Для детей: подгузники, детское питание, текстиль;

— Вода, продукты длительного хранения;

— Средства личной гигиены;

— Полотенца;

— Чулочно-носочные изделия;

— Белье нательное;

— Постельное белье.