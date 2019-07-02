Федеральную трассу Р-255 в Тулуне открыли

В Тулуне только что открыли мост через реку Ия на федеральной трассе Р-255. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сначала пойдут легковые автомобили, с 14.00 пустят большегрузы.

Высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия незначительна и уменьшается, завершена расчистка завалов и уборка мусора с двух сторон автодороги и затопленных ранее подходов к мосту.

Напомним, что в связи с действующим на территории Иркутской области режимом ЧС по согласованию с ГИБДД по трассе Р-255 было ограничено движение. Водителей останавливали на территории Бурятии и Красноярского края.

Ранее Упрдор Прибайкалья сообщало, что дорожные службы делают все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее: в настоящий момент отсыпано 5 тыс. кубометров скальной породы, работы продолжаются и в ночное время. С проезжей части дороги вывозится мусор и иные конструкции в т.ч. остатки домов. Всего на участках федеральной трассы, пострадавших от наводнения, работает 45 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.