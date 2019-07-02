МЧС: Движение на трассе Р-255 восстановлено, но водителям лучше не планировать в ближайшее время поездок

На трассе Р-255 «Сибирь» в тестовом режиме для автомобилей, скопившихся в Тулуне и Тулунском районе, запущено движение в обе стороны. Мост через реку Ия открыт. Движение открыто для легкового транспорта и большегрузов. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия незначительна и уменьшается, завершена расчистка завалов и уборка мусора с двух сторон автодороги и затопленных ранее подходов к мосту.

Тем не менее, водителей убедительно просят не планировать в ближайшее время поездок в данном направлении для предотвращения скопления автотранспорта и создания многокилометровых пробок.