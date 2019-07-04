Наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом говорится в указе «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», который подписал Владимир Путин. На чрезвычайную ситуацию в регионе установлен особый режим реагирования.

Согласно указу Президента, необходимо обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного жилья, решить вопрос о выделении гражданам, лишившимся жилья, средств на строительство или приобретение нового, восстановить поврежденные дороги и мосты, оказать поддержку сельхозтоваропроизводителям и многое другое.

Вопрос оказания помощи Иркутской области обсудили во время совещания членов Правительства Российской Федерации. О ситуации в пострадавших районах Иркутской области рассказали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Сергей Левченко проинформировал руководителя Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко, что в пострадавший регион для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации стянуты силы и средства по линии Российской Федерации, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, медицинские силы, они в полной мере покрывают потребность для проведения оперативного восстановления пострадавших районов.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, сообщил, что завтра прибывает в наш регион и посетит территорию чрезвычайной ситуации.