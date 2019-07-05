«Росгосстрах»: по предварительным расчетам, выплаты клиентам в пострадавших районах Иркутской области превысят 260 млн рублей

«Росгосстрах» 4 июля начал первые выплаты клиентам из зоны наводнения в Иркутской области. Страхователям выплачено уже около 2 млн рублей. От старта процесса урегулирования столь масштабного страхового события до перевода первого страхового возмещения за поврежденный водой дом прошло два дня.

С учетом масштабов стихийного бедствия, в «Росгосстрахе» с первых дней была введена упрощенная процедура урегулирования убытков, а для приема документов от пострадавших и осмотра поврежденной недвижимости и имущества в помощь специалистам Иркутского филиала компании были направлены дополнительные сотрудники из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга. Обработкой первичной документации и вводом данных в информационные системы компании занимались специалисты из самых разных филиалов.

«По сути, на помощь жителям в пострадавших районах Иркутской области пришел весь "Росгосстрах"», — подчеркивает член Правления — руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева.

По словам Татьяны Федосеевой, оперативные бригады «Росгосстраха» по приему документов от страхователей, осмотру и оценке повреждений появились в зоне подтопления, как только сошла «большая» вода и были открыты дороги. Прием заявления был организован как на базе страховых отделов компании в пострадавших районах, так и в мобильных пунктах урегулирования.

По данным Иркутского филиала «Росгосстраха», в зоне подтопления, вызванного аномальным подъемом уровня воды в реках после проливных дождей и таянием снегов в горах Восточного Саяна, находится более 7000 застрахованных в компании объектов недвижимости, в том числе более 4500 домов и строений. Еще в разгар наводнения сотрудники и агенты компании в Иркутской области начали инициативный обзвон клиентов для того, чтобы оказать всем пострадавшим консультационную поддержку. По словам директора филиала «Росгосстраха» в Иркутской области Ирины Зарубиной, связаться удалось с более чем 1000 клиентов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.

По состоянию на 4 июля «Росгосстрахом» по обращениям граждан и организаций зарегистрировано около 500 убытков. Подавляющее большинство обращений касаются повреждения недвижимости и имущества физических лиц, но поступило и 14 заявлений от юридических лиц. Предварительный размер ущерба, нанесенного стихией застрахованным в «Росгосстрахе» жителям Иркутской области, специалисты компании оценивают в более чем 260 млн рублей.

«Цифра пока очень предварительная, и, скорее всего, будет увеличиваться — отмечает Татьяна Федосеева. — Хочу подчеркнуть, что финансовое положение компании позволяет ей в полном объеме выполнять свои обязательства перед страхователями и оперативно осуществлять выплаты пострадавшим людям».

Напоминаем, что страхователи, чье имущество пострадало от стихии, могут обратиться в Единый контакт-центр «Росгосстраха» по телефонам: 0530 (для абонентов всех мобильных операторов — звонок бесплатный) или 800-200-99-77 (бесплатный звонок по России).

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области оперативные пункты приема документов развернуты в подразделениях «Росгосстраха» по следующим адресам: