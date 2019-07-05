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Иркутская область в тройке лидеров по росту цен на вторичном рынке жилья

5 июля 2019

Глобальный переход рынка жилой недвижимости на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. В ожидании изменений средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Иркутской области в июне выросла на 12,7% по сравнению с прошлым годом  до 42 784 рублей, в то время как по всей России она увеличилась на 7,8% до 64 830 рублей.

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал в 30 из 32 рассматриваемых регионов. Дороже всего продаются квартиры вторичного рынка в Москве (9,1%, до 212 529 рублей) и Санкт-Петербурге (12,52% и 132 436 рублей). Курортные регионы страны – Крым и Краснодарский край – также отличаются высокими ценами.

Изменение стоимости квадратного метра на вторичном рынке в регионах РФ

 

Регион

Июнь 2018 г.

Июнь 2019 г.

Изменение

Место по доступности

1

Татарстан

41 079

46 826

13,99%

22

2

Приморский край

71 918

81 799

13,74%

31

3

Иркутская область

37 962

42 784

12,70%

16

4

ХМАО

60 247

66 252

9,97%

28

5

Ленинградская область

62 672

68 866

9,88%

29

6

Московская область

78 907

86 333

9,41%

32

7

Ставропольский край

37 717

40 843

8,29%

13

8

Новосибирская область

48 420

52 296

8%

24

9

Краснодарский край

56 277

60 647

7,77%

27

10

Крым

71 219

76 385

7,25%

30

11

Тюменская область

47 314

50 702

7,16%

23

12

Волгоградская область

40 287

43 119

7,03%

17

13

Челябинская область

28 548

30 404

6,50%

1

14

Башкортостан

39 120

41 229

5,39%

15

15

Красноярский край

35 772

37 455

4,70%

5

16

Нижегородская область

44 393

46 381

4,48%

21

17

Кемеровская область

31 413

32 814

4,46%

2

18

Воронежская область

36 185

37 772

4,39%

7

19

Белгородская область

42 054

43 801

4,15%

18

20

Удмуртия

37 961

39 524

4,12%

12

21

Саратовская область

36 393

37 755

3,74%

6

22

Ростовская область

42 813

44 250

3,36%

19

23

Владимирская область

37 590

38 848

3,35%

10

24

Калининградская область

56 222

57 991

3,15%

25

25

Алтайский край

34 417

35 443

2,98%

3

26

Пермский край

35 671

36 672

2,81%

4

27

Свердловская область

38 342

38 891

1,43%

11

28

Калужская область

57 723

58 539

1,41%

26

29

Самарская область

38 508

38 829

0,83%

9

30

Ярославская область

38 521

38 524

0,01%

8

31

Дагестан

44 763

44 303

-1,03%

20

32

Тульская область

43 016

41 196

-4,23%

14
 

«С первого июля на строительном рынке России вступили в силу новые правила. В первую очередь переход на проектное финансирование затронет рынок новостроек, но нововведения косвенно влияют и на вторичный рынок. Ожидание структурных рыночных изменений, которые могут вызвать дальнейший рост цен на первичном рынке, приводит на рынок покупателей, которые не хотят медлить с покупкой. Как показывает статистика, многие россияне решили воспользоваться ситуацией для улучшения жилищных условий: впервые за два года спрос на двухкомнатные квартиры превысил спрос на однокомнатные», – отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.


/ СИА /
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