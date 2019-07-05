Иркутская область в тройке лидеров по росту цен на вторичном рынке жилья

Глобальный переход рынка жилой недвижимости на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. В ожидании изменений средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Иркутской области в июне выросла на 12,7% по сравнению с прошлым годом до 42 784 рублей, в то время как по всей России она увеличилась на 7,8% до 64 830 рублей.
За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал в 30 из 32 рассматриваемых регионов. Дороже всего продаются квартиры вторичного рынка в Москве (9,1%, до 212 529 рублей) и Санкт-Петербурге (12,52% и 132 436 рублей). Курортные регионы страны – Крым и Краснодарский край – также отличаются высокими ценами.
Изменение стоимости квадратного метра на вторичном рынке в регионах РФ
|
Регион
|
Июнь 2018 г.
|
Июнь 2019 г.
|
Изменение
|
Место по доступности
|
1
|
Татарстан
|
41 079
|
46 826
|
13,99%
|
22
|
2
|
Приморский край
|
71 918
|
81 799
|
13,74%
|
31
|
3
|
Иркутская область
|
37 962
|
42 784
|
12,70%
|
16
|
4
|
ХМАО
|
60 247
|
66 252
|
9,97%
|
28
|
5
|
Ленинградская область
|
62 672
|
68 866
|
9,88%
|
29
|
6
|
Московская область
|
78 907
|
86 333
|
9,41%
|
32
|
7
|
Ставропольский край
|
37 717
|
40 843
|
8,29%
|
13
|
8
|
Новосибирская область
|
48 420
|
52 296
|
8%
|
24
|
9
|
Краснодарский край
|
56 277
|
60 647
|
7,77%
|
27
|
10
|
Крым
|
71 219
|
76 385
|
7,25%
|
30
|
11
|
Тюменская область
|
47 314
|
50 702
|
7,16%
|
23
|
12
|
Волгоградская область
|
40 287
|
43 119
|
7,03%
|
17
|
13
|
Челябинская область
|
28 548
|
30 404
|
6,50%
|
1
|
14
|
Башкортостан
|
39 120
|
41 229
|
5,39%
|
15
|
15
|
Красноярский край
|
35 772
|
37 455
|
4,70%
|
5
|
16
|
Нижегородская область
|
44 393
|
46 381
|
4,48%
|
21
|
17
|
Кемеровская область
|
31 413
|
32 814
|
4,46%
|
2
|
18
|
Воронежская область
|
36 185
|
37 772
|
4,39%
|
7
|
19
|
Белгородская область
|
42 054
|
43 801
|
4,15%
|
18
|
20
|
Удмуртия
|
37 961
|
39 524
|
4,12%
|
12
|
21
|
Саратовская область
|
36 393
|
37 755
|
3,74%
|
6
|
22
|
Ростовская область
|
42 813
|
44 250
|
3,36%
|
19
|
23
|
Владимирская область
|
37 590
|
38 848
|
3,35%
|
10
|
24
|
Калининградская область
|
56 222
|
57 991
|
3,15%
|
25
|
25
|
Алтайский край
|
34 417
|
35 443
|
2,98%
|
3
|
26
|
Пермский край
|
35 671
|
36 672
|
2,81%
|
4
|
27
|
Свердловская область
|
38 342
|
38 891
|
1,43%
|
11
|
28
|
Калужская область
|
57 723
|
58 539
|
1,41%
|
26
|
29
|
Самарская область
|
38 508
|
38 829
|
0,83%
|
9
|
30
|
Ярославская область
|
38 521
|
38 524
|
0,01%
|
8
|
31
|
Дагестан
|
44 763
|
44 303
|
-1,03%
|
20
|
32
|
Тульская область
|
43 016
|
41 196
|
-4,23%
|
14
«С первого июля на строительном рынке России вступили в силу новые правила. В первую очередь переход на проектное финансирование затронет рынок новостроек, но нововведения косвенно влияют и на вторичный рынок. Ожидание структурных рыночных изменений, которые могут вызвать дальнейший рост цен на первичном рынке, приводит на рынок покупателей, которые не хотят медлить с покупкой. Как показывает статистика, многие россияне решили воспользоваться ситуацией для улучшения жилищных условий: впервые за два года спрос на двухкомнатные квартиры превысил спрос на однокомнатные», – отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.