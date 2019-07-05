Иркутская область в тройке лидеров по росту цен на вторичном рынке жилья

Глобальный переход рынка жилой недвижимости на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. В ожидании изменений средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Иркутской области в июне выросла на 12,7% по сравнению с прошлым годом до 42 784 рублей, в то время как по всей России она увеличилась на 7,8% до 64 830 рублей.

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал в 30 из 32 рассматриваемых регионов. Дороже всего продаются квартиры вторичного рынка в Москве (9,1%, до 212 529 рублей) и Санкт-Петербурге (12,52% и 132 436 рублей). Курортные регионы страны – Крым и Краснодарский край – также отличаются высокими ценами.

Изменение стоимости квадратного метра на вторичном рынке в регионах РФ

Регион Июнь 2018 г. Июнь 2019 г. Изменение Место по доступности 1 Татарстан 41 079 46 826 13,99% 22 2 Приморский край 71 918 81 799 13,74% 31 3 Иркутская область 37 962 42 784 12,70% 16 4 ХМАО 60 247 66 252 9,97% 28 5 Ленинградская область 62 672 68 866 9,88% 29 6 Московская область 78 907 86 333 9,41% 32 7 Ставропольский край 37 717 40 843 8,29% 13 8 Новосибирская область 48 420 52 296 8% 24 9 Краснодарский край 56 277 60 647 7,77% 27 10 Крым 71 219 76 385 7,25% 30 11 Тюменская область 47 314 50 702 7,16% 23 12 Волгоградская область 40 287 43 119 7,03% 17 13 Челябинская область 28 548 30 404 6,50% 1 14 Башкортостан 39 120 41 229 5,39% 15 15 Красноярский край 35 772 37 455 4,70% 5 16 Нижегородская область 44 393 46 381 4,48% 21 17 Кемеровская область 31 413 32 814 4,46% 2 18 Воронежская область 36 185 37 772 4,39% 7 19 Белгородская область 42 054 43 801 4,15% 18 20 Удмуртия 37 961 39 524 4,12% 12 21 Саратовская область 36 393 37 755 3,74% 6 22 Ростовская область 42 813 44 250 3,36% 19 23 Владимирская область 37 590 38 848 3,35% 10 24 Калининградская область 56 222 57 991 3,15% 25 25 Алтайский край 34 417 35 443 2,98% 3 26 Пермский край 35 671 36 672 2,81% 4 27 Свердловская область 38 342 38 891 1,43% 11 28 Калужская область 57 723 58 539 1,41% 26 29 Самарская область 38 508 38 829 0,83% 9 30 Ярославская область 38 521 38 524 0,01% 8 31 Дагестан 44 763 44 303 -1,03% 20 32 Тульская область 43 016 41 196 -4,23% 14

«С первого июля на строительном рынке России вступили в силу новые правила. В первую очередь переход на проектное финансирование затронет рынок новостроек, но нововведения косвенно влияют и на вторичный рынок. Ожидание структурных рыночных изменений, которые могут вызвать дальнейший рост цен на первичном рынке, приводит на рынок покупателей, которые не хотят медлить с покупкой. Как показывает статистика, многие россияне решили воспользоваться ситуацией для улучшения жилищных условий: впервые за два года спрос на двухкомнатные квартиры превысил спрос на однокомнатные», – отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.