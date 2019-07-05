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Все водозаборы в Нижнеудинске работают

5 июля 2019

Все три водозабора в Нижнеудинске запущены – об этом сообщил членам Правительственной комиссии, которые работают сейчас в пострадавших от паводка районах Иркутской области, директор Нижнеудинского коммунального управления Сергей Брысин.

Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко  посетили объекты жизнеобеспечения в Нижнеудинске, ознакомились с ходом работ на городских водозаборах.

Была откачана вода из машинного отделения подрусельного водозабора «Транспортный», идут работы по восстановлении линии ВЛ 10 кВ. В настоящее время энергообеспечение объекта основано на временной схеме с подключением к дизельной электростанции, полученной из АТЗ Иркутской области.

Подземный водозабор «Свердловский» запустили 3 июля – от него холодная вода в микрорайон «Спутник». На водозаборе «Городской» была откачана вода из машинного зала, очищены от ила помещение и машины. Оборудование просушено и запущено 4 июля.

Планируется, что к понедельнику водозаборы переведут на постоянную схему энергоснабжения.

Наводнение остановило и свело на нет усилия по строительству нового Нижнеудинского водозабора «Центральный», завершение было запланировано на этот год.

– Проект скорректировала стихия. Задача – быстро провести ревизию, посмотреть, что нужно доделать, поправить проект в части добавления защитных сооружений, не затягивая дело конкурсами, и оперативно завершить работу, – отметил Виталий Мутко.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напомним, что в работах на восстановлении водоснабжения Нижнеудинска было задействовано 24 круглосуточные аварийные бригады коммунальных служб численностью 5-7 человек, 11 мотопомп, 39 единиц техники.


/ СИА /
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