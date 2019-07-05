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Светлана Свиркина: Почти треть домов в зоне затопления восстанавливать нецелесообразно

5 июля 2019

Более миллиона квадратных метров жилья попало в зону затопления, это свыше 9300 домов. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на оперативном совещании, которое состоялось во время визита заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко в пострадавшие от паводка районы Приангарья. В нем также приняли участие Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, члены Правительства региона, представители МЧС.

Среди этих домов по предварительным данным почти 3500 восстанавливать нецелесообразно, пояснила министра. Для проживающих в них людей предполагается социальная выплата из расчета 45 тыс. рублей за квадратный метр (Приказ Минстроя Россия на 3 квартал 2019 года). Общая сумма средств, которые потребуются на эти цели, на сегодняшний момент оценивается в 10, 5 млрд рублей.

Капитальный ремонт предстоит провести предварительно в 5800 домах.

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Министр также сообщила о проводимых работ на дорогах пострадавших от паводка территорий. На их восстановление предварительно потребуется 2,3 млрд рублей. Речь идет о 260 км региональных дорог, а также свыше 1000 км муниципальных, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

–  Нами было установлено 48 участков повреждения региональных и межмуниципальных дорог. На сегодняшний день 37 участков восстановлено. Разрушено было 22 моста, сейчас 14 из них восстановлено. Остаются проблемы с двумя паромными переправами: в Черемховском районе в Бельске – сейчас там временно запустили лодку; вторая переправа в Нижнеудинском районе в Казачьей Бадарановке, там сейчас ведутся работы по восстановлению переправы, - пояснила Светлана Свиркина.


/ СИА /
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