Сбербанк планирует полностью восстановить штатный режим работы офисов и банкоматов на территориях зоны ЧС в Иркутской области к 10 июля

Офисы Сбербанка возвращаются к штатному режиму работы в районах, пострадавших в результате наводнения. В зоне ЧС муниципалитетов Нижнеудинского, Тулунского, Чунского, Тайшетского районов расположено 23 дополнительных офиса Байкальского банка ПАО Сбербанк, 22 из них сегодня уже работают в обычном режиме, ограничений по обеспечению денежной наличности нет (за исключением ВСП в п. Октябрьский, Чунского района — его офис в данное время подтоплен).

Из 83 устройств самообслуживания (банкоматы и информационно-платежные терминалы) в настоящий момент 72 работоспособны (к остальным либо пока нет доступа, либо отсутствует электричество и связь; замена и подключение устройств планируется до 10.07.2019).

Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«На следующей неделе все банкоматы, выведенные из строя чрезвычайной ситуацией, начнут работать. До 10 июля планируется запуск отделения в поселке Октябрьский. Специалисты Сбербанка начали обслуживание населения с 1 июля, консультировали клиентов, оперативно выдавали денежные средства, даже при утрате банковской карты. Банк открыл горячую линию по вопросам урегулирования кредитной задолженности. С каждым клиентом работаем индивидуально — в зависимости от конкретной ситуации и причиненного ущерба. Дополнительно мы организовали пункты приема помощи пострадавшим в наших филиалах на близлежащих территориях. Сбербанк делает все возможное и в банковской сфере, и вне ее, чтобы максимально помочь людям и территориям для максимально быстрой нормализации обстановки».

Для помощи пострадавшим Сбербанк ранее перечислил благотворительную помощь в размере 20 млн рублей для решения первоочередных проблем на территориях зоны ЧС.

В Сбербанке организована горячая линия по вопросам урегулирования кредитной задолженности пострадавших в наводнении (работает с 9:00 до 01:00 по Иркутскому времени) — 8 800 200-01-98.

Принято решение о введении особого порядка урегулирования кредитной задолженности. Для клиентов банка, жителей пострадавших от ЧС территорий, будет проведена реструктуризация задолженности по упрощенному режиму — на основании минимума документов (документ, удостоверяющий личность, заявление и документы, подтверждающие статус пострадавших и размер ущерба). Также будут снижены процентные ставки по кредитам до уровня ставок вновь выдаваемых аналогичных кредитных продуктов. Предусмотрен особый порядок урегулирования задолженности погибших.

В данный момент Сбербанком разрабатываются инструменты помощи и для предпринимателей — клиентов банка, осуществляющих свою деятельность в пострадавших регионах.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.