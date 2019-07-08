ВСЖД: Открыто рабочее движение по второму железнодорожному мосту через реку Лена

7 июля, в день празднования 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, торжественно открыто рабочее движение по второму железнодорожному мосту через р. Лена на перегоне Лена Восточная - Предленский. Таким образом, этот участок протяженностью 2,5 км стал двухпутным.

Разрешение на начало движения дал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров по телемосту с городом Усть-Кут. Торжественная церемония транслировалась на главную площадь Тынды. Первый грузовой поезд пересек реку Лена по новому переходу.

Строительство второго моста через р. Лена началось в июне 2015 года в рамках программы «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей».

По проекту конструкция установлена на построенных в 1975 году опорах, которые были усилены для пропуска тяжеловесных поездов. Длина сооружения с подходами - 417 м, высота - 25 м, судовой габарит - 15 м. Стоимость строительно-монтажных работ составила более 600 млн рублей.

Особенность конструкции в том, что металлический мост состоит из четырех пролетов, различных по длине. Максимальная протяженность пролета 132 метра.

Второй мост через реку Лена – один из стратегических объектов в реализации программы модернизации Байкало-Амурской магистрали. Наряду с укладкой вторых путей, разъездов, проходкой второго Байкальского тоннеля он существенно повлияет на развитие пропускных и провозных возможностей БАМа. С запуском нового моста провозная способность железной дороги на участке Лена-Восточная – Чудничный будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.