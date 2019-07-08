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Медалями «За любовь и верность» награждены 43 супружеских пары Иркутской области

8 июля 2019

В Иркутской области медалями «За любовь и верность» наградили 43  семейных пары. Торжественная церемония состоялась сегодня в   Правительстве региона. Еще 30 пар поздравят и наградят в муниципальных образованиях на торжественных мероприятиях, посвященных этому празднику.

Напомним, что идею Дня семьи, любви и верности одиннадцать лет назад поддержали многие общественные деятели и объединения, Русская Православная Церковь и все традиционные религиозные организации России. Инициатива учреждения нового государственного праздника была одобрена Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания России. Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, которую присуждают гражданам Российской Федерации – супругам, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад, получившим известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.

С 2008 года медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждено более 680 супружеских пар, напоминает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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